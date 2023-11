Iervolino: “Dovremo correre il doppio per compensare il divario con il Napoli. Dia? Fondamentale averlo recuperato”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento della sua squadra dopo l’arrivo di Inzaghi in panchina:

“Abbiamo fatto una bellissima gara in Coppa Italia, con grinta e coraggio, con una tensione nervosa che ci ha aiutato a vincere i contrasti e arrivare prima su ogni pallone. Purtroppo fin qui non siamo riusciti a giocare a testa alta con coraggio. Domani abbiamo una partita difficilissima, con una squadra fortissima. Dobbiamo correre il doppio per provare a compensare il divario con il Napoli, speriamo di farcela”.