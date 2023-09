Iervolino: “Dia? Sono convinto che il caso rientrerà, non facciamo drammi”

Sono ore delicate in casa Salernitana per la questione Boulaye Dia, al centro del mondo granata dopo la sconfitta in trasferta contro il Lecce di D’Aversa. Queste le parole del patron dei campani Danilo Iervolino, che ha parlato a Radio Bussola 24 sia del caso Dia che della sconfitta con i giallorossi:

“Mi impegnerò personalmente per risolvere questa vicenda, parlerò con il calciatore. In questa industria così complessa ci sono tanti interessi e può accadere qualunque cosa. Dia, sentendo le campane della Premier League, avrebbe voluto andare via e questo fa parte del gioco. E’ un giovane e le sue ambizioni non vanno soffocate. Dall’altra parte, però, noi abbiamo investito tanto sapendo che è un attaccante importante sul quale puntiamo in modo incredibile. Sono convinto che il caso rientrerà, certo era meglio non fosse accaduto nulla. Ma non facciamone un dramma. Multa? Siamo una società seria, proteggerò sempre i miei tesserati. Siamo gentili sotto tanti punti di vista, ma le regole sono importanti e valgono per tutti. La multa a mio avviso è giusta. Non ho ancora avuto modo di parlarci.

A Lecce è la classica partita che capita ogni tanto: a loro è andata dentro all’inizio, noi abbiamo sprecato diverse occasioni e non dimenticherei il palo di Cabral. E’ stato un rigore dubbio a causare un risultato rotondo, ingeneroso nei nostri confronti. Ma il bicchiere va visto mezzo pieno. Non si tratta di essere ottimista per forza, ma stiamo giocando un calcio spettacolare e arriverà il momento di raccogliere i frutti. Io chiedo soltanto maggiore cinismo e avere percezione del pericolo. Preferirei giocare meno bene e fare risultato“.

Foto: Instagram Iervolino