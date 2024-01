Iervolino: “Dia? In una delle big farebbe 25 gol”

Nel corso della sua intervista a Il Mattino, il presidente Iervolino ha parlato anche del mercato della sua Salernitana: “Dobbiamo prima vendere, sono stato chiaro. Se non ci riusciamo, significa che abbiamo sbagliato 20 calciatori. Abbiamo un parco giocatori importante e quel che ho fatto è già molto. Sabatini è molto importante per le motivazioni che ha portato, è un vincente”. Infine ha elogiato Boulaye Dia: “Boulaye è straordinario, mi sorprende di come le big non l’abbiano nel mirino. C’è chi rende la metà di lui e viene pagato il doppio. In un top club farebbe 25 reti a stagione”.

Foto: Instagram Danilo Iervolino