Iervolino: “Dia? E’ un giocatore straordinario. Il valore lo fa il mercato. Scudetto Napoli? Un orgoglio per il Sud”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Dazn della stagione dei granata e di tanti altri temi.

Queste le sue parole: “Ogni partita all’Arechi è un’emozione, c’è totale sintonia tra squadra e tifoseria. La nostra tifoseria è leggendaria, ci segue sempre e sabato è stato incredibile, abbiamo sentito un boato pazzesco al gol di Candreva”.

Sullo scudetto del Napoli? “Da napoletano mi piacerebbe che ci fosse un dialogo tra le due parti, anche se la rivalità è logico che ci sia. Il Napoli è l’orgoglio del sud, la maggior parte dei giocatori italiani provengono da questo pezzo di terra e dobbiamo impegnarci per far rendere tutti al meglio”.

Il futuro di Paulo Sousa? “Vogliamo andare avanti con lui e penso di poter parlare anche per il mister. La situazione non era semplicissima ma è un leader straordinario e ha dato subito una frustata ai calciatori, capendo come poter tirare fuori il meglio da tutti loro. Vorremo proseguire con lui”.

Quanto vale Dia? “Il valore lo fa il mercato, è un giocatore straordinario dentro e fuori dal campo. È il primo in Europa per percentuale di gol su tiri fatti. Segna in ogni modo, è un giocatore importante”.

L’obiettivo l’anno prossimo è la parte sinistra della classifica? “L’obiettivo è quello di crescere, il progetto è ambizioso. Sono entrato ora nel calcio e sono pentito di non essere arrivato prima, è veramente bellissimo. Per costruire c’è bisogno di tempo, mattoncino dopo mattonicino, altrimenti si rischia di inciampare. Vogliamo creare una squadra che possa crescere. Punteremo sui giovani”.

Foto: twitter personale