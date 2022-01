Iervolino: “Credo che la Salernitana possa salvarsi. Spero di poter fare mercato”

Il nuovo proprietario della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a Sky delle sue sensazioni sul club campano, che ha appena acquisito.

Queste le sue parole: “Sono molto felice ed entusiasta, ieri è stata una giornata turbolenta, poi pochi minuti prima della mezzanotte abbiamo festeggiato molto, perché stava ormai per scadere il tempo, invece negli ultimi secondi la notizia ci ha entusiasmato. Ho visto subito il calore dei tifosi che mi ha commosso. Sono un neofita del settore, non mi sono mai approcciato al calcio in questi anni, ma sono un grande tifoso. Mi sono appassionato alla Salernitana, che ha una grande tifoseria e ottime prospettive, un mix che mi ha spinto a fare questo passo”.

Sugli obiettivi: “Mi auguro di poter entrare già operare nel mercato di riparazione, a gennaio, ed elaborare una strategia. La Salernitana credo possa ancora salvarsi, la classifica è corta. Sono moderatamente ottimista in questo senso, mi auguro che si possa fare subito mercato”.

Foto: Instagram personale