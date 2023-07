Iervolino su Dia: “Vorrebbe restare, vediamo cosa succederà”

Danilo Iervolino è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento Rai parlando di vare tematiche, tra cui quella legata all’attaccante Dia. Ecco le sue parole: “Quest’anno ha raggiunto la più importante percentuale di gol fatti su tiri effettuati, è un vero cecchino. Ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo ci sono tante squadre interessate, il giocatore vorrebbe restare a Salerno, vedremo il 20 luglio allo scadere della clausola cosa accadrà. Noi ci auguriamo resti qui. Lo abbiamo voluto fortemente, e sarebbe importante per noi poterlo trattenere”.

Sulla stagione appena conclusa: “Assegno un bell’8 alla squadra. Ai tifosi do un 10 per il sostegno. Salerno ha un pubblico capace di dare energia ai ragazzi in campo. La scorsa stagione è stata di alti e bassi ma abbiamo lottato su ogni campo. Il bilancio è positivo, ci auguriamo di raggiungere quota 40 punti in vista del prossimo campionato. Dobbiamo fare ancora tante cose per quanto riguarda le infrastrutture, mi sento soddisfatto ma dobbiamo continuare su questa strada”.

Foto: Iervolino Insta