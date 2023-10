Iervolino: “Chi dice che abbiamo fatto una campagna acquisti non importante è uno scellerato. Basta offese e minacce dai detrattori”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Filippo Inzaghi. Ecco le sue parole:

“Ho al mio fianco un campione del mondo, grande giocatore e vincitore di scudetti e mondiali, ma anche con un passato da allenatore importante. Ricordiamo tutti il record ottenuto col Benevento. Adesso siamo penultimi, abbiamo preso 17 gol in 8 partite, abbiamo costruito poco e male eppure siamo la squadra di un anno fa. Abbiamo fatto una campagna acquisti di un certo tipo e in qualità di presidente leggo cose non puntuali e voglio fare chiarezza. Ho investito 20 milioni per trattenere sia Dia che Pirola, nessuno ha speso quanto noi. Quando si parla di una campagna acquisti non importante si scrive qualcosa di scellerato e inesatto. Abbiamo dovuto e voluto trattenere il terzo capocannoniere e il capitano dell’under21, è un grandissimo investimento, mai fatto a Salerno. Abbiamo comprato alcuni calciatori, alcuni a titolo definitivo e altri in prestito con diritto. A mio avviso ci siamo rinforzati rispetto all’anno precedente, sfido chiunque a dire il contrario. Rendiamo meno, non abbiamo purtroppo il carattere dell’anno scorso e qualcosa l’avremo sbagliata anche noi. Siamo la decima squadra per salari, compriamo e non vendiamo. Ho speso 65 milioni e dovrò spenderne ancora altri 20. Tra ricavi di diritti e botteghino il differenziale sarà di 20 milioni per mantenere questa rosa. Resteremo in A. Ora basta offese, minacce e mortificazione e mi rivolgo alla stampa che deve essere a difesa della verità. Non voglio una cattiva informazione, non tollereremo più minacce. Non si possono riempire le pagine dei giornali con le interviste fatte ai detrattori”.

Su Inzaghi e l’esonero di Sousa: “Filippo è un uomo serio e concreto. Sarei ingrato se non ringraziassi mister Sousa, ma non mi interessano le polemiche relative al suo incontro col Napoli o alle delegittimazione rispetto alla squadra e al direttore sportivo. Ha dichiarato che avevamo preso sconosciuti e non voglio commentare. A me interessano solo i risultati sportivi. Sousa è stato esonerato perchè i risultati non sono quelli sperati. Inzaghi crede fortemente in questa rosa e mi ha colpito per il suo entusiasmo”.

Sulle polemiche: “Forse non sarò il miglior presidente, però io ce la metto tutta e spendo i miei soldi sperando di imparare velocemente da quelli che sono i miei sbagli. Ci sono cose che mi feriscono e che mi fanno male. Voi siete il nostro megafono. Leggo il discorso della lotta ai procuratori, sono delle menzogne incredibili. E’ accaduto con un solo agente che mi ha chiamato, poi ha chiesto scusa e ha capito l’errore. Il sistema sta migliorando, tutto il mondo del calcio ne sta traendo benefici. Io sono l’unico presidente che li difende i procuratori. Mi ero solo arrabbiato perchè non si può capovolgere una piramide in cui al centro deve esserci sempre la società. Mi hanno attaccato e mortificato: ho reagito e oggi ho un rapporto straordinario con gli agenti. Vi prego di non scrivere più che la Salernitana non ha fatto mercato. Abbiamo comprato il terzo marcatore della Serie A. Poi c’è la bugia del paracadute. Chi conosce la finanza non può dire queste cose. Per me sarebbe un fallimento economico e personale. Mi hanno detto di non mantenere le promesse: forse vi ho abituato troppo bene con la mia euforia eccessiva, le mie parole si sono trasformate in qualcosa di più e in aspettative straordinarie. Ho parlato di salvezza e più che comprare il terzo marcatore, il capitano dell’Under21 e non vendere nessuno non potevo fare”.

Foto: Iervolino Instagram