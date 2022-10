Iervolino: “Arrivare tra le prime 10? Prima salviamoci. Nicola? Mai stato in discussione, meritava il premio di migliore allenatore”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato al Gran Galà del calcio, confermando per l’ennesima volta il tecnico Davide Nicola.

Queste le sue parole: “Arrivare tra le prime 10? Sì, vediamo, logicamente con i piedi per terra. Cerchiamo di cogliere la salvezza, abbiamo una squadra importante, ma che deve crescere, con tanti giovani, tanti talenti… Chiaro che è al primo anno e quindi vogliamo stare con i piedi per terra, esprimere un bel calcio e cercare di fare risultato a testa alta in tutti i campi, ma con moderazione e con i piedi per terra”.

La fiducia in Nicola è piena?

“Piena, piena. Lui è un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato con lui questo progetto, la squadra è stata costruita sul suo modo, con la sua idea, con la sua strategia, quindi assolutamente Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante, ma è logico che qualche partita ci fa riflettere, come il 5-0 a Sassuolo, ma non è stato mai messo in discussione”.

Cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta contro l’Inter?

“Perdere non è mai una cosa bella, ma è stata una partita aperta, abbiamo avuto occasioni importanti, l’Inter è una squadra fortissima e non c’era da dire niente. Non è quello il campo dove dobbiamo cercare i nostri punti per la salvezza”.

Nicola poteva vincere il premio come miglior allenatore della scorsa stagione?

“Le dico subito di sì, decisamente sì perché è stato un allenatore che ha fatto tantissimo, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, ha fatto un impresa incredibile, ma complimenti a Pioli”.

