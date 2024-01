Iervolino: “Abbiamo tutti i mezzi per salvarci. Stasera una partita del cuore. De Rossi farà bene”

Che partita si aspetta questa sera? “Sul pronostico non posso dire molto, ma posso dire come sarà la partita. La Roma giocherà molto perché non vuole mollare, non vorrà fare una partitina vorrà essere aggressiva. Noi faremo una partita a viso aperto, anche perché non possiamo permetterci neanche un pareggio. O vince uno o l’altro. Ognuno ci metterà tutto per fare bottino pieno. Si incontrano tra l’altro due campioni del mondo, incredibili, grandissimi. Giocatori che ci hanno fatto piangere, oggi si stanno cimentando in questo momento con squadre differenti, la Roma per tornare a vincere e noi per vincere il nostro scudetto: la salvezza! Sarà bello vedere come si abbracceranno. Nel calcio noi presidenti dobbiamo sensibilizzare che lo sfottò ci può essere sempre, ma ci deve essere un terzo tempo.’’

Foto: Instagram personale