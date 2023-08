Iervolino: “Abbiamo già fatto tanto riconfermando la squadra dello scorso anno. Ma arriveranno nuovi giocatori”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai media presenti, tra cui TuttoSalernitana.com, prima dell’inizio del match contro l’Augsburg, valevole per il trofeo dedicato alla memoria del fratello Angelo: “Sono sempre emozionato, è una serata speciale per me e per tutta la mia famiglia. E’ la partita nel ricordo di mio fratello che purtroppo ho perso prematuramente per un brutto male, la leucemia. Proprio per questo oggi devolviamo l’incasso all’AIL e ci auguriamo che ci sia un grande spettacolo dentro e fuori il rettangolo di gioco. Lasciamo tutte le polemiche dietro, è arrivato il momento di guardare avanti e di mostrare tutto il nostro ottimismo per il futuro”.

Poi ha proseguito: “La situazione è fluida e siamo fiduciosi. Abbiamo già fatto tanto perché abbiamo riconfermato tutta la squadra dell’anno scorso che, mi pare, ha fatto un’ottima stagione ottenendo la salvezza in largo anticipo. La società ha riscattato subito Dia e Pirola, riconfermandoli”.

Infine, sul possibile asse con la Juventus: “Vediamo, c’è il direttore sportivo che sta lavorando e ci sono trattative in corso anche importanti. Arriveranno nuovi giocatori, c’è tempo”.

Foto: Iervolino Instagram