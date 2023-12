Iervolino: “A gennaio manderò via chi non vuole restare”

In un altro passaggio della conferenza stampa, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha annunciato: “Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare, d’ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno, di amare questi colori e questa città e di rendersi disponibili sempre. Qui c’è chi viene sostituito e si lagna, un tutti contro tutti fatto di alibi e questo è un grande problema”.

Foto: instagram Iervolino