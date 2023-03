Iemmello re di Catanzaro: un lusso in C e una scelta fatta con il cuore

Pietro Iemmello merita la ribalta e i complimenti. Per tantissimi motivi, uno su tutti: ha voluto tornare a Catanzaro, la squadra della sua città, malgrado ci fossero proposte da categorie superiori. Ma aveva deciso così, una scelta che gli fa onore. Tutto il resto fa parte del suo enorme bagaglio: capocannoniere con 22 gol (il Catanzaro ne ha segnati ben 82) non è una sorpresa perché stiamo parlando di un attaccante dalla grande tecnica e che forse avrebbe meritato una carriera diversa. Quindi, il fatto che sia re della sua città è il sacrosanto premio rispetto al suo desiderio di dare una mano, in tempi non sospetti, alla sua squadra del cuore. Non tutti lo avrebbero fatto, adesso è giusto che per Iemmello si accendano le luci della ribalta. Perché, diciamolo chiaro, uno come lui c’entra nulla con la Serie C.

Foto: Instagram Catanzaro