IDRISSI, UN JOLLY PER LA SALVEZZA DEL CADICE

Il Cadice ha strappato la salvezza al fotofinish nella Liga Spagnola, portandosi a 39 punti all’ultima giornata di campionato, appaiando il Granada, che è una delle retrocessioni eccellenti in questo campionato.

Una rimonta importante, quella del Cadice, grazie alla vittoria finale in casa dell’Alaves, ma anche dopo il pareggio contro il Real Madrid e a Siviglia, nelle ultime 4 giornate.

Giornate in cui si è ben messo in mostra il talento di Oussama Idrissi, centrocampista e ala offensiva del Cadice. Il giocatore, con 1 gol e 2 assist in stagione, non ha brillato come numeri che appaiono sulle statistiche, ma si è fatto valere per le sue qualità, che lo hanno reso un jolly determinante per la salvezza del suo club.

In prestito dal Siviglia, Idrissa ha trovato la sua giusta dimensione nel Cadice.

Classe 1996, Idrissi è nato in Olanda, a Bergen op Zoom, da padre marocchino. Si avvicina al calcio a 13 anni, quando nel 2009 viene preso dal settore giovanile del Nac Breda. Nel 2011, passa alle giovanili del Feyenoord, club con cui debutta in Eredivisie nel 2015.

Passa così al Groningen, sempre nella prima divisione olandese, dove realizza 5 gol nella prima vera stagione tra i professionisti. Viene acquistato dall’Az Alkamar nel 2018. Due stagioni da protagonista, con 69 presenze e 24 gol, che lo rendono appetibile a grandi club europei.

Nell’ottobre del 2020, dopo 96 presenze e 37 gol complessivi collezionati con l’AZ tra campionato e coppe, viene ceduto al Siviglia per 12 milioni di euro. Per lui, solo 3 presenze con il club andaluso, che ancora tutt’oggi detiene il suo cartellino. Il 1º febbraio 2021, fa ritorno in Olanda venendo ceduto in prestito all‘Ajax, con cui vince un campionato e una coppa d’Olanda agli ordini di ten Hag. Torna al Siviglia, che lo gira in prestito al Cadice a gennaio 2022.

Il suo supporto, per la salvezza del nuovo club è notevole.

Idrissi, dopo avere rappresentato le selezioni giovanili olandesi, il 2 novembre 2018 accetta la convocazione della nazionale del Marocco. Il 20 marzo 2019 riceve l’ok definitivo dalla FIFA per rappresentare i leoni dell’Atlante, e 3 giorni dopo fa il suo esordio in nazionale in una partita contro il Malawi, valida per le Qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2019. Vanta 15 presenze con la maglia della Nazionale marocchina.

Idrissi è dotato di buona velocità, discreta tecnica, bravo nell’1 contro 1 e a saltare l’uomo. Un elemento interessante, che il 30 giugno lascerà Cadice, alla fine del prestito, e tornerà al Siviglia. Vedremo se riuscirà il suo club, questa volta, a puntare su di lui.

Foto: Twitter Cadice