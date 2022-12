La Roma cerca un centrocampista e apprezza molto Lukic. Mourinho lo aveva cercato quando non c’era stata ancora la rottura con il Torino per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, l’ipotesi Roma potrebbe tornare di moda. Secondo Sportitalia, nell’operazione potrebbe essere inserito il difensore Kumbulla che piace a Juric.

Foto: Instagram personale