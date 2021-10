Icardi-Wanda Nara, pace fatta? L’argentino: “Grazie amore mio di credere nella nostra famiglia”

Pace fatta tra Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara? Sembrerebbe di sì. Dopo le turbolente situazioni degli scorsi giorni, pare che tra la coppia sia tornato il sereno.

Icardi aveva vissuto malissimo questa vicenda, non allenandosi con la squadra e saltando addirittura la sfida di ieri sera con il PSG in Champions, per motivi familiari.

Motivi ben validi a quanto pare, visto che nella notte, l’attaccante argentino ha pubblicato su Instagram delle foto con la moglie Wanda, scrivendo: “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano”.

Vedremo la “tregua” quanto durerà.

