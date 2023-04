Icardi: “Voglio restare a Istanbul. Qui vedo grande interesse per me”

Nove reti e sei assist. Questo il bottino di Mauro Icardi nelle prime 15 partite di campionato con la maglia del Galatasaray. Una rinascita per il bomber argentino fino ai margini del Paris Saint-Germain e costretto a partire per ritrovare la continuità. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Icardi ha espresso la sua volontà per il futuro: “Ho molta voglia di restare a Istanbul. A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me”.

Foto: sito ufficiale Galatasaray