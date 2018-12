Icardi: “Vivo per il gol, è la mia missione. Rinnovo? Ci pensa Wanda e c’è tempo. Il Real…”

Mauro Icardi, capitano e attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in esclusiva sulle pagine del Corriere dello Sport soffermandosi su diversi argomenti: “Il portiere deve parare, il difensore deve difendere, il centrocampista deve fare gioco e l’attaccante deve fare gol. Si parla troppo spesso della mia partecipazione al gioco che per molti è insufficiente, ma non mi frega niente di quello che dicono i critici. Conosco un solo modo di aiutare i compagni e l’allenatore ed è quello di buttarla dentro. Ho sempre vissuto per il gol, è la mia missione. Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l’abbiamo raggiunto. Il secondo è vincere qualcosa con questa maglia. Il rinnovo di contratto? Quando sarà il momento rinnoveremo, c’è tempo. Wanda sa bene quello che fa, cosa dice e cosa la gente vuole da lei. Sa stare in tv e conosce i giornalisti, è furba e non ha bisogno di controlli. Di lei mi fido totalmente, mi conosce bene, sa quanto io tenga alla riservatezza e fino a dove può spingersi. L’interesse della Juventus? Qualcosa ho sentito, ma io certe cose sono l’ultimo a saperle perché penso soltanto fare bene il mio lavoro. Bisogna chiedere a Wanda e ad Ausilio. Giocare a calcio per me è la cosa più bella ed è un privilegio, il lavoro che sognavo. Il Real Madrid? Non mi sembra questo il momento giusto, visti i risultati. E poi sto bene dove sto. Io capitano? Io urlo, ogni tanto alzo la voce anche con i compagni. Non è stata la fascia a cambiarmi, io sono così, fedele alle mie scelte e con degli obiettivi molto chiari. Di me parlo pochissimo, sono rare le interviste e le mie cose non si sanno. Pubblico qualche foto su Instagram, non aggiungo parole, considerazioni, la porta d’ingresso alla mia intimità è sempre chiusa”.

Foto: Inter Twitter