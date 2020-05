Icardi ufficiale al Paris Saint-Germain: c’è l’annuncio dell’Inter

Mancava soltanto l’annuncio per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, ecco quello dell’Inter: “Fc Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”. Ricordiamo che l’operazione è andata in porto per 50 milioni più 8 di bonus; l’Inter incasserebbe altri 15 milioni se il Psg cedesse l’attaccante a un club italiano.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Parsi Saint-Germain FC