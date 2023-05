Icardi sull’Inter: “In bocca a lupo per la finale. Vi auguro sempre il meglio”

Mauro Icardi con un post sul suo profilo Instagram approfittando del quinto anniversario della sfida vinta dai nerazzurri contro la Lazio all’ultima giornata con il gol di Vecino, dando agli uomini di Spalletti la qualificazione in Champions League. Ha augurato la “buona fortuna” ai suoi vecchi compagni in vista della finale di Istanbul: “5 anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d’Europa, tornando dopo tanti anni difficili a giocare in Champions League. Oggi, 5 anni dopo, l’Inter è in FINALE. In bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio cuore“.

Icardi Twitter ufficiale Inter