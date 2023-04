Icardi si scatena sui social: “E’ una vergogna, è il furto dell’anno”

Il Galatasaray saluta la coppia nazionale dopo aver perso 3-2 il derby contro il Basaksehir. Partita che è stata piena di colpi di scena e spettacolo, con i giallorossi sotto all’intervallo per 2-1 e un rigore solare negato dopo soli cinque minuti di partita, la ripresa si apre col pareggio di Mauro Icardi servito da Niccolò Zaniolo, ma nel finale arriva la beffa col gol di Szysz che chiude i giochi per i suoi. Nel dopo partita, l’attaccante argentino ha esposto tutta la sua rabbia sui social postando i fatti incriminati tra cui un rigore per fallo di mano su un suo colpo di testa e svariati contatti in area che non sono stati nemmeno revisionati al VAR. Il commento dell’ex Inter è molto forte e fa capire tutta la rabbia sua e dei suoi compagni: “Una vergogna, uno scandalo, il furto dell’anno”.

Foto: sito ufficiale Galatasaray