Icardi sfida CR7: allo Stadium il primo incrocio tra i due giganti del gol

Soltanto un altro po’ di attesa e poi scoccherà l’ora del grande calcio: Juventus e Inter si affronteranno allo Stadium. Non sarà una sfida scudetto come un tempo, ma il fascino resta immutato. Juve-Inter, però, mai come quest’anno significa anche Cristiano Ronaldo contro Mauro Icardi. Per i due bomber si tratta del primo incrocio in assoluto e lo spettacolo è garantito. Ovviamente sarebbe un azzardo paragonare la carriera del portoghese con quella dell’italoargentino: innanzitutto c’è una differenza di età anagrafica (ben 8 anni) e poi un percorso professionale totalmente diverso che ha portato l’ex Real Madrid a trionfare, anche individualmente, in Europa e nel mondo. Per questo ci basiamo soltanto sul loro feeling con il gol e in questo caso CR7 e Maurito parlano davvero la stessa identica lingua. In area di rigore si trasformano, assumono le sembianze di due macchine quasi perfette e non perdonano: di testa, di piatto o di punta, questo ha poca importanza, la palla al 99% finisce sempre alle spalle dell’estremo difensore avversario. Il fenomeno nativo di Funchal ha uno score spaventoso, finora ha gonfiato la rete 582 volte disputando 776 gare (escluse le presenze con la Nazionale portoghese). Il delantero di Rosario risponde con 157 marcature personali in 267 incontri. Numeri importanti da una parte e dell’altra, tenendo in considerazione le evidenti incongruenze tra i due. In questa stagione entrambi hanno firmato 11 sigilli: 10 in A e uno in Champions per Ronaldo, 8 in campionato e 3 in Europa per Icardi. Allo Stadium, dunque, i riflettori saranno senza alcun dubbio puntati principalmente su di loro, i due giganti del gol. La voglia di lasciare il segno, di avere la meglio sui rispettivi rivali e di scrivere la storia di un match così sentito è tanta. Il derby d’Italia ha sempre emozionato l’intero Paese e tutti gli appassionati di questo sport, ma stavolta l’impressione è che lo spettacolo possa superare di gran lunga le aspettative. Con Crsitiano Ronaldo e Mauro Icardi pronti a prendersi la scena.

Foto: Juventus e Inter Twitter