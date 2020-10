Icardi ricorda l’Inter e il derby: “Siamo stati questo, non si dimentica mai”

A pochi giorni dal Derby di Milano, Mauro Icardi – ora al Psg – attraverso una stories sul suo profilo instagram ha lanciato una frecciatina all’Inter ricordando il derby dell’ottobre 2017 vinto 3-2 dai nerazzurri grazie proprio a una tripletta dell’argentino: “Siamo stati quello che non si conta e non si ammette. Ma non si dimentica mai”.

Foto: screen storia Icardi