Icardi: “Resterò un’altra stagione al Galatasaray, poi vedremo”

In un’intervista rilasciata a ‘Olga en Vivo’, trasmissione argentina, Mauro Icardi racconta com’è maturata la scelta di trasferirsi al Galatasaray: “Non avevo intenzione di venire al Galatasaray. Era qualcosa che non ci aspettavamo perché siamo andati da Milano a Parigi e ci siamo trovati molto bene a Parigi. Io non volevo andare in Turchia, ma Wanda mi ha convinto. Disse: ‘Dai, dai, questo ti farà bene, farà bene a te a alla tua carriera, a tutto’, e mi sono convinto”.

Sul futuro: “Resteremo al Galatasaray la prossima stagione, vedremo dopo, ma per ora resto al Galatasaray”.

Foto: Instagram Icardi