Icardi non si allena per un’infiammazione al ginocchio. La nota dell’Inter

“Mauro Icardi a causa di un’infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile”, con questa nota l’Inter ha annunciato pochi istanti fa che l’ormai ex capitano nerazzurro oggi non si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Mauro Icardi è stato fermato, dunque, da un’infiammazione al ginocchio destro.

.@MauroIcardi a causa di un'infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia al “Centro Sportivo Suning” di Appiano Gentile #FCIM — Inter (@Inter) February 15, 2019

Foto: Inter Twitter