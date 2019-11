Icardi non ha dubbi: “Farò di tutto per restare al Psg, posso migliorare ancora”

Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain prelevato in estate dall’Inter, ha le idee chiare in merito al proprio futuro e torna a parlare ai microfoni di RMC Sport in Francia: “Devo dimostrare le mie qualità in campo. Ottobre è stato positivo ma c’è ancora tanto da fare. Devo continuare a giocare così anche nei prossimi mesi. Resterò? Vedremo a fine stagione, penso solo a dare il meglio, sono qui per questo. Giocare per un club come il Psg è importante, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per restare”.

Foto: Psg Twitter