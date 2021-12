Icardi, l’unico nome che aveva fatto Allegri a fine agosto. Cosa può cambiare ora

È una storia recente, di agosto. Quando la Juve prese Kean, vi svelammo che Max Allegri avrebbe voluto due attaccanti. E che aveva messo in cima alla lista Mauro Icardi. La Juve ci ha provato, ma a quei tempi il Paris Saint-Germain sul prestito con diritto di riscatto. Sono trascorsi tre mesi abbondanti, Icardi resta il preferito di Allegri. Certo, gli piacerebbe molto Vlahovic ma la Fiorentina (questa è la strategia, tutto può cambiare) non venderlo a gennaio se non per una proposta da urlo. E Commisso non vorrebbe cederlo alla Juve: in assenza di novità clamorose (Dusan ha già respinto il rinnovo), il club vorrebbe rinviare la pratica alla prossima estate. Quando prevedibilmente scenderanno in campo le big inglesi (Tottenham in testa ma anche Liverpool). Cosa è cambiato da agosto nella situazione di Icardi? Lui era pronto ad andare oltre tre mesi fa, è maggiormente pronto ora. Ha un paio di proposte dalla Premier, ma la sua preferenza sarebbe quella di tornare in Italia. Il nome preferito di Allegri è quello, in presenza della montagna Vlahovic, il resto lo capiremo presto.

FOTO: Twitter Ligue 1