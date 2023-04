Icardi: “L’ultima partita non l’abbiamo vinta per causa mia, col Besiktas farò la mia parte”

L’attaccante argentino in vista della fondamentale sfida contro il Beşiktaş ha strappato una promessa di non poco peso verso i suoi compagni di squadra dopo aver sbagliato il rigore decisivo settimana scorsa contro il Fatih Karagümrük, secondo una tv locale, l’ex Inter ha dichiarato che: “Sono consapevole delle aspettative su di me. Ho calciato male il rigore nell’ultima partita. Forse non abbiamo vinto a causa mia. Compenserò questa situazione in maniera più che sufficiente. Farò la mia parte nella partita contro il Beşiktaş. Lo farò”.

Foto: sito ufficiale Galatasaray