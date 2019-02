Icardi, la sorella Ivana attacca Wanda: “Povero mio fratello. Se alle spalle avessi una persona seria…”

Mauro Icardi perde la fascia da capitano e non è all’interno della lista dei convocati dell’Inter per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio, soprattutto secondo Ivana Icardi, sorella del centravanti italo-argentino che, sul proprio account Twitter, attacca apertamente la compagna Wanda Nara con questo messaggio: “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello. Perché continui a permettere tutto ciò… Se alle spalle avessi una persona seria che si prendesse cura di te, questo non succederebbe”.

Foto: Inter Twitter