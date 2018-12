Icardi: “Anno indimenticabile. Juve? Non firmo per il pari, vogliamo vincere. Sulla Champions…”

Mauro Icardi, attaccante e capitano dell‘Inter, ha parlato dal palco dei Gazzetta Sports Awards 2018 dove è stato premiato per la categoria ‘Performance dell’anno’. Ecco le dichiarazioni dell’argentino: “È stato un 2018 indimenticabile. Aspettavamo tutti di tornare in Champions e ci siamo riusciti. Ho vinto la classifica cannonieri, poi il primo gol in Champions è stato indimenticabile. Abbiamo lavorato duro per arrivare a questo traguardo. La Juventus? Non firmo per il pareggio, cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per arrivare alla vittoria. Il gol nel derby? È stato un gol spettacolare, segnare in un derby, all’ultimo minuto, è stato bellissimo. Abbiamo giocato molto bene, dovevamo fare gol prima, ma l’importante è aver vinto. La Nazionale? Aspettavo da tanto tempo il gol con l’Argentina. Ho chiuso questo 2018 nel migliore dei modi e trovare il gol con la nazionale è stato perfetto e si è anche chiuso un cerchio visto che dicevano che in nazionale non segnavo”, ha chiuso Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Inter