Icardi-Juve contatti da un mese e no stop da 15 giorni. Le alternative

Dire che pochi giorni fa ci siano stati i primi contatti per Mauro Icardi alla Juve sarebbe come dichiarare che a metà agosto di solito nevica tra Reggio Calabria e Catania. Come vi abbiamo raccontato in almeno quattro occasioni, Icardi è la soluzione preferita da Allegri: dopo i contatti veri di agosto, Juve e Paris-Saint Germain sono in contatto da almeno un paio di settimane. Il PSG non vorrebbe concedere il prestito (oneroso) con diritto di riscatto, ma nello stesso tempo intende dare a Icardi la possibilità di esprimersi dopo un periodo personale difficile. Situazione molto aperta, per questo motivo gli altri attaccanti proposti ad Allegri (Aubameyang e Milik) restano in stand-by, sono alternative. Mentre la situazione legata a Vlahovic e Scamacca per gennaio è assolutamente bloccata. Esattamente come Alvaro Morata aspetta il via libera per il Barcellona con il placet del’Atletico Madrid. Ma la Juve doveva prendere un attaccante prima della querelle Morata, figuriamoci ora. Allegri vuole certezze, possibilmente Icardi.

Foto: Twitter PSG