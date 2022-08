Icardi: “Il calcio è la mia priorità. Escluso per scelta tecnica, mai mancato per problemi personali”

Mauro Icardi è stato escluso dal match d’esordio del Paris Saint–Germain in Ligue 1 con il Clermont. Attraverso i propri social, l’attaccante del Psg ha voluto smentire i rumours relativi a una sua esclusione legata al suo matrimonio con Wanda Nara: “Smettetela di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano. Quello che non tollererò è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi. Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà. Se oggi vado ad Ibiza con la mia famiglia è perché nel mio lavoro ci hanno dato dei giorni liberi e ognuno li trascorre come vuole e con chi vuole, scegliendo il proprio destino”.

