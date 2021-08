Icardi-Hakimi-Lukaku: 250 milioni in un anno solare con Suning in fuga

Suning in fuga da un po’ di tempo. La mancanza di comunicazione è la prima cosa che stride, in modo clamoroso. Ma anche tutto il resto: le promesse non mantenute, il dietrofront, le fuga anche durante la vittoria (lo scudetto che mancava da una vita).

Adesso possiamo dirlo: su Suning ci siamo sbagliati e diventa anche giusto ammetterlo perché il flop è stato clamoroso, senza un minimo di trasparenza verso l’intero popolo nerazzurro. A Suning non sono bastati 250 milioni in un anno solare: è la cifra complessiva da Icardi a Lukaku, passando per Hakimi.

Sì, 250 milioni in un anno solare a prescindere da quanto spetterà al Manchester United dall’operazione per Romelu al Chelsea. I cinesi in fuga, in silenzio, indifendibili. E quando si dice “prima la società, poi il resto” non è certo una boutade.

Foto: Twitter personale