Icardi: il disgelo (senza fascia) e domani torna in gruppo

Era nell’aria da almeno 48 ore, l’incontro di stamattina tra Beppe Marotta e l’avvocato Nicoletti ha portato al definitivo disgelo. Da domani Mauro Icardi tornerà in gruppo, completamente a disposizione di Spalletti. Un disgelo senza fascia, non sarebbe stato possibile diversamente dopo la decisione presa in tempi non sospetti dall’Inter di promuovere Handanovic come capitano. E’, comunque, qualcosa (più di qualcosa) dopo una vicenda infinita che aveva portato al muro contro muro. Il ritorno in gruppo è un passaggio annunciato, il resto lo vedremo molto presto.

Foto: Twitter Inter