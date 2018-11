Icardi cuore d’oro: regala un orologio a tutti i compagni. Ecco il motivo

“Io sicuramente non lo dimenticherò mai: ‘Capocannoniere 2017/2018′ Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile”. Con questo post sui social, Mauro Icardi festeggia a modo suo il titolo di “Capocannoniere 2017/2018”. Già, perché come ha testimoniato lo stesso capitano dell’Inter attraverso un post su Instagram, l’attaccante ha condiviso il traguardo personale con tutta la squadra. A cui è spettato un regalo speciale: degli orologi Rolex molto costosi, uno ciascuno. Icardi ha voluto rassicurare anche gli ex compagni (inclusi Cancelo e Rafinha) con una storia sempre su Instagram: “Non preoccupatevi… arriva anche il vostro”.

Foto: Instagram Icardi