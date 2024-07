Ibrahimovic: “Zirkzee è il passato, cerchiamo un nove di qualità. Theo è molto felice qui”

Nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca al Milan, ha preso la parola anche Zlatan Ibrahimovic rispondendo ad alcune domande, tra cui quelle su Zirkzee e Theo Hernandez. Di seguito le sue parole:

“Stiamo studiando, stiamo parlando, ma senza fretta. Il mercato è lungo, posso garantire che i nuovi acquisti arriveranno. Zirkzee ormai è il passato. Abbiamo un calciatore in mente che vogliamo, ovviamente non faccio nomi. Abbiamo un obiettivo chiaro sul mercato. Per portare giocatori devi anche creare spazio, non vogliamo avere una rosa di 30 calciatori. Arriveranno elementi nuovi, ma bisogna creare spazio così il mister non ha troppi calciatori. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. E’ tutto studiato per migliorare la rosa”. Sul terzino francese: “Theo è un giocatore del Milan. Siamo fortunati che abbiamo 3 giocatori in semifinale degli Europei. Lui è molto felice qua, la famiglia sta bene, con il nuovo allenatore avrà più spazio di giocare come piace a lui. Andrà molto bene”. Su Ballo Touré e Origi, che non compaiono tra i convocati per il raduno: “Sono entrambi convocati ma con il Milan Futuro, non fanno parte del progetto della prima squadra”.

Foto: twitter Ibrahimovic