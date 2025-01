Ibrahimovic: “Walker è un grande giocatore, quando c’è uno come lui sul mercato… Tomori? Sta bene al Milan”

A circa 40 min dall’inizio del match ha parlato ai microfoni di DAZN Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni sul mercato:

Cosa ne pensi di Walker? Va contro la vostra visione? “Walker tutti sanno che è un grande giocatore, ha fatto grandi cose, gioca in nazionale e quando c’è uno come lui sul mercato… ammesso che sia sul mercato. Non va contro la nostra visione, perché è forte forte, è un leader, ha dominanza nello spogliatoio. Verifichiamo cosa è possibile e cosa no”.

Accontenterete Conceicao? “Con l’allenatore si parla tutti i giorni più o meno. Sappiamo cosa serve, adesso si lavora. Ma la squadra è forte”.

Felix? “Escono nomi nuovi ogni giorno, i procuratori fanno la loro strategia. La squadra è forte e l’ha dimostrato in Supercoppa che può vincere. Serve continuità”.

Tomori? “Tomori è un nostro giocatore, sta bene al Milan. ha giocato bene in supercoppa. Prima con Fonseca era un momento diverso ma piace tanto a Conceiçao e sta giocando. Ma è un giocatore del Milan”.

Foto: X Ibrahimovic