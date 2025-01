Ibrahimovic: “Walker è un grande colpo, ha fatto la storia con il City”

Le parole del dirigente Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Kyle Walker, nuovo innesto del Milan.

“Ciao a tutti. Siamo qui per presentare Walker. Non ho bisogno di spiegare che tipo di giocatore è: parlano le sue statistiche. Ha fatto la storia con il City. Per noi è un grande colpo, perché è un grande leader in campo e fuori dal campo, ha grande esperienza, porta tanta qualità. Mi chiederete perché un altro terzino destro, ma si è creata la situazione ed è meglio avere che non avere uno come Walker. Siamo molto fiduciosi”.

Foto: Instagram Milan