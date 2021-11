Ibrahimovic: “Voglio continuare a giocare il più possibile. Al Milan ho un fisioterapista che mi segue h24”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal ritiro della Svezia: “Non ho deciso un giorno dove voglio smettere, invece voglio continuare il più possibile e non voglio pensare a smettere. Non voglio diventare uno di quelli che si sentono tristi per se stessi pensando che potevo continuare senza farlo, io vado avanti. Finché vengo chiamato, giocherò. Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, si spostano e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito”.

FOTO: Twitter Milan