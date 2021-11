Ibrahimovic torna in nazionale: arriva la convocazione della Svezia per le qualificazioni al Mondiale

Il c.t. della nazionale svedese Janne Andersson ha convocato Zlatan Ibrahimovic per le sfide contro Spagna e Georgia valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. C’è dunque il ritorno in nazionale dopo l’infortunio della scorsa stagione che aveva impedito all’attaccante rossonero di partecipare ad Euro2020 con la sua Svezia.

L’allenatore della Svezia Andersson ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno di Ibrahimovic in nazionale. Ecco le parole rilasciate al sito della federazione calcistica svedese: “Averlo con noi è fantastico: aggiunge alla squadra delle qualità che ti permettono, se necessario, anche di giocare in modo leggermente diverso. Poter contare sulla sua pericolosità offensiva è una grande cosa“.

Foto: Twitter personale Ibrahimovic