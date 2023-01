Ibrahimovic torna a Milanello: primo allenamento con il pallone dopo mesi

Zlatan Ibrahimovic è tornato. L’attaccante svedese sta proseguendo il lavoro personalizzato per recuperare dopo l’operazione al ginocchio dello scorso maggio. Lo svedese si è allenato a Milanello con il pallone tra i piedi, primo allenamento con il pallone dopo diversi mesi. Una tappa importante per Ibra, che ha pubblicato una story su Instagram per condividere il momento con i tanti tifosi rossoneri che lo stanno aspettando.

Foto: twitter Milan