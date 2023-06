Ibrahimovic: “Tonali ce la farà in Premier, gli ho fatto capire la giusta mentalità”

A margine della presentazione a Bergamo di una linea di integratori alimentari, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato a gazzetta.it della cessione di Sandro Tonali al Newcastle: “Se è pronto per la Premier? Sì, penso di sì. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. È cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene”.

Foto: Instagram Milan