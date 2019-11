Ibrahimovic, svelato il significato del tweet misterioso

Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic aveva incendiato il mercato pubblicando un tweet in cui si vedeva la maglia dell’Hammarby, squadra svedese, con il suo nome. Un indizio social che aveva dato vita a molte ipotesi di mercato, tra cui il ritorno nella sua nazione. Niente di tutto questo, Ibra ha deciso di investire nel club in questione diventandone co-proprietario: l’attaccante ha infatti acquistato metà delle quote di AEG Svezia, holding che deteneva la proprietà dell’Hammarby. A dare l’annuncio è lo stesso calciatore:

“L’Hammarby è un club fantastico, ha supporters calorosi e viene rispettato a Stoccolma e in tutta la Svezia. Mi sono sempre piaciuti la squadra e i tifosi, sono rimasto colpito da ciò che il club ha fatto negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. Unirmi a questo club è divertente ed emozionante”.

Foto: Twitter ufficiale LA Galaxy