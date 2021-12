Ibrahimovic svela: “Con il Napoli era fatta, poi De Laurentiis cacciò Ancelotti. Volevo fare come Maradona e vincere lo scudetto”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un interessante retroscena di mercato.

Chi è il calciatore più forte della storia? “Ronaldo il Fenomeno. Da piccolo lo imitavo”

E Maradona? “Maradona è n mito. Vedendo un documentario su di lui avevo deciso di andare al Napoli, per fare come Diego: vincere lo scudetto”.

All’epoca lei era a Los Angeles. “Ma ero stanco dell’America. Pensavo di smettere. Mino mi disse: sei matto, tu devi tornare in Italia. Con il Napoli era fatta; ma poi De Laurentiis cacciò Ancelotti. Allora chiesi a Mino: qual è la squadra messa peggio, che io posso cambiare? Rispose: ieri il Milan ha perso 5-0 a Bergamo. Allora è deciso, dissi: andiamo al Milan. È un club che conosco, una città che mi piace”.

Sul Milan: “All’inizio in allenamento non correva nessuno. Li ho affrontati uno per uno, e non in disparte, davanti agli altri: in allenamento bisogna ammazzarsi di lavoro. Se io corro, se io mi ammazzo, il mio compagno correrà e si ammazzerà per me. L’hanno capito tutti, tranne uno”.

FOTO: Twitter Milan