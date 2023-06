Ibrahimovic su Maldini: “Mi spiace per Paolo, è una bandiera del Milan. Non so cosa sia successo”

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del suo Milan ai margini della presentazione di una linea di integratori alimentari di cui è socio. L’attaccante svedese ha risposto ad alcune domande sull’inaspettato addio di Paolo Maldini, nel giorno del compleanno della grande leggenda rossonera: “Maldini? Con lui ho un buon rapporto, abbiamo giocato contro e mi spiace che non siamo stati insieme in squadra. Però abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Poi, per tutto il resto, non so cosa sia successo. Mi spiace per Paolo, perché lui è una bandiera del Milan”.

Foto: Twitter Milan