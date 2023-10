Ibrahimovic su Guardiola: “Con me ha fatto il codardo, continuava a evitare un confronto con me”

Nella sua intervista a Piers Morgan Uncensored, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di tutto ciò che è successo con Pep Guardiola nella sua parentesi al Barcellona:

“Penso che Guardiola sia un grande allenatore. Se guardi la sua carriera e prendi gli ultimi 10-15 anni, ha sempre fatto benissimo. Penso che non sia mai andato sotto il secondo posto. Ma c’è la persona oltre che all’allenatore. Io guardo tutti negli occhi e capisco se c’è un problema o meno. Mi serve un secondo per andare al punto e risolvere un problema. Ricordo che prima che andassi al Barcellona, i media dicevano che ero troppo diverso per quel contesto. Il mio errore è stato quello di voler entrare in quella mentalità per quello che sono io. Non potevo essere qualcuno di diverso. A Guardiola gli ho detto di essere sincero con me e di dirmi le cose direttamente. Io risolvo i problemi. Ero li per realizzare il mio sogno, ma lui non l’ha fatto. I primi sei mesi le cose sono andate benissimo. Gli ho chiesto di poter parlare in maniera tranquilla e gli ho detto che avevo bisogno del mio spazio per fare il mio calcio, cosa che non riuscivo più a fare dopo il cambio di posizione di Messi”.

“Abbiamo parlato in maniera normale. Non abbiamo mai avuto problemi a livello di rapporto allenatore-giocatore. Lui mi ha datto che avrebbe preso in considerazione queste mie necessità. La prima partita dopo il colloquio, panchina. Non sono il tipo che va dal mister a chiedere perché non mi fa giocare. Io vengo dalla cultura del duro lavoro e tu ottieni in base a come ti alleni e lavori. Seconda partita, panchina. Terza partita, panchina. Io penso che Guardiola si sia sentito offeso dalla mia richiesta di giocare di più. Ma devi essere diretto con me, dobbiamo capirci. Quarta partita, panchina. E allora iniziavo a capire che ero in panchina per una situazione che si era creata per le persone vicino a lui, che avevano iniziato a interferire. Poi sono arrivato al campo con la mia Ferrari e ho fatto in modo che lui vedesse la cosa dal suo ufficio. Certo, lui era sempre l’allenatore e non giocare, per un calciatore, è la punizione peggiore che ci possa essere. Lui era l’allenatore, il boss, ma questa cosa non poteva essere ok. C’era la sala colazione dove ci trovavamo tutti e lui faceva dentro e fuori dalla stanza quando c’ero io. In campo non c’era mai una connessione visiva tra di noi. Mi evitava e li ho notato che c’era qualcosa oltre il giocatore”.

“È stato un codardo perché non si è voluto confrontare direttamente con me. Ha usato “i suoi ragazzi” per risolvere i suoi problemi. Lui non ha voluto mai confrontarsi con me. Ma quello che è successo, è successo. Devi prendere esperienza da queste cose. C’era un suo amico, quando ci siamo incrociati in un derby di Manchester, che lo teneva aggiornato su quando sarei passato. Una volta che sono passato, lui è uscito da dov’era. Io penso che sia un allenatore fantastico, che ha cambiato il gioco. Come uomo… Non è quello che ho conosciuto. Ma sono contento per lui. Abbiamo condiviso lo stesso sogno. Non ha avuto il coraggio di confrontarsi con me, è sempre scappato via dal confronto”.

