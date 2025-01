Ibrahimovic: “Sono un calciatore molto creativo, amo l’uno contro uno e sono forte sotto porta”

Il nuovo acquisto della Lazio, Arijon Ibrahimovic, ha parlato al sito ufficiale del club capitolino, presentandosi alla piazza e ai tifosi.

Queste le sue parole: “Sono molto grato e pronto per questa nuova avventura con la Lazio. Ho visto alcune partite compresa l’ultima pareggiata in casa contro il Como, ho visto anche la partita di Europa League contro l’Ajax vinta meritatamente 3-1. Quando sono arrivato in aeroporto c’erano alcuni tifosi ad aspettarmi, è stato bellissimo e mi ha subito fatto sentire a mio agio. Anche qui a Formello è tutto molto bello, è meraviglioso vedere tutto questo e sono pronto, non vedo l’ora di iniziare.

Sulle qualità: “Sono un calciatore molto creativo, amo l’uno contro uno e sono forte sotto porta, ma quello che apprezzo di più è la mia creatività e la mia duttilità. Conoscevo alcuni calciatori anche se non personalmente, ovviamente Hysaj per le nostre origini comuni, poi Pedro che è una leggenda e giocatori come Pellegrini e Zaccagni”.

I miei compagni del Bayern non mi hanno dato consigli in particolare, ma visto che ho già giocato in Serie A con la maglia del Frosinone conosco il campionato e sono felice di essere tornato in Italia. Il mio idolo è Ibrahimovic, ma anche Cristiano Ronaldo. Al primo posto però metto sempre Zlatan, il più grande”.

Oltre al calcio non amo altre cose in particolare, mi piace ogni tanto giocare a basket o a padel nel tempo libero, anche a tennis. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili, giocare molto e godermi al meglio questa avventura. Sono felice di essere qui, forza Lazio”.

Foto: Instagram Lazio