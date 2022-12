Ibrahimovic: “Sono un animale, non esiste un fisico così. Solo Ibra ce l’ha”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Milan TV, Zlatan Ibrahimovic, ha spiegato motivazioni e gli stimoli che lo spingono ad allenarsi ancora al massimo: “Non è quanto lavori, non c’è un orario… Mi alleno finché non mi sento bene e soddisfatto. Qualche ora al giorno e mi sento bene e vivo quando lavoro. So che quando si lavora bene e tanto ti torna sempre. Ma non solo nell’allenamento, in tutto. Sono un animale, non esiste un fisico così, solo Ibra ce l’ha. Sono forte di fuori quando mi guardi, ma sono ancora più forte dentro di me”.

Foto: Instagram Ibrahimovic