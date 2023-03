Ibrahimovic: “Smettere dopo lo Scudetto sarebbe stato troppo facile”

Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare con la Nazionale svedese. Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Milan ha così parlato dell’ultimo anno difficile e dell’ipotesi del ritiro dopo la vittoria dello Scudetto: “Sarebbe stato troppo facile. Non era una conclusione che faceva per me. Mi sono operato tre volte in questi 14 mesi. C’è stato un momento in cui il ginocchio non migliorava, ero nel tunnel, non vedevo la luce. Poi, finalmente, le cose hanno cominciato ad andare sempre meglio. Se ho mai pensato di mollare? Mai. Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina. Anche voi giornalisti, fin da quando ero giovane, avete scritto e detto di me che ero troppo diverso, casinista, egocentrico. Di tutto. Mi avete aiutato e lo state ancora facendo. Ho sempre questa voglia dentro me di far vedere a chi dubita che si sbaglia”.

Foto: Instagram Ibrahimovic