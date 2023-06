Ibrahimovic si ritira: “È arrivato il momento di dire addio al calcio, non a voi. Forza Milan e arrivederci”

Doveva essere la serata dell’addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ma questa sera a San Siro, Ibra ha annunciato l’addio al calcio giocato tra gli applausi e le lacrime di San Siro, non riuscendo – per questa volta – a trattenere l’emozione: “Tante emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità. La seconda volta che sono arrivato mi avete dato amore. Vorrei ringraziare la mia famiglia e chi mi sta vicino per la pazienza. Vorrei ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità che mi avete dato. Ultimo ma più importante di tutti, di mio cuore voglio ringraziare voi tifosi. Mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa. Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Forza Milan e arrivederci”.

Foto: Instagram Milan