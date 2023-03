Ibrahimovic si ripresenta alla Svezia: “Qui per fare la differenza e far ricredere chi mi ha dato per finito”

Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare con la Nazionale svedese. Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Milan si è così ripresentato alla Svezia: “Sono qua per fare la differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto da fare e voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono sbagliati”.

Poi ha proseguito: “Ieri quando stavo cenando con la squadra ho guardato i ragazzi e gli ho detto ‘Voi penserete che sono scemo, che ci faccio qua alla mia età? Però vedrete come vola il tempo, come vola la vita. Anche voi quando sarete vicino ai 40 anni avrete paura di smettere di giocare. Avrete quasi panico. Quindi vi dico di godere e apprezzare quello che state vivendo’”.

Infine, sulla sua presenza ad Euro2024: “Troppo presto per dirlo. Cerco di vivere giorno per giorno e stare nel presente, anche se io sono tutto: presente, passato e futuro”.

Foto: Instagram Ibrahimovic